Рада схвалила закон про академічну доброчесність: що зміниться для освіти й науки

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада України схвалила закон №10392 "Про академічну доброчесність". За відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів.
Докладніше про важливість цього закону, його мету та зміни, які він пропонує, читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук (один з ініціаторів законопроекту) розповів, що закон "Про академічну доброчесність" - про довіру.
"До чесного імені вченого та здобувача, до наукового результату, до диплома. Про чесні оцінки, справжнє авторство й репутацію, яка формується роками", - пояснив політик.
Він повідомив, що цей документ:
"Водночас він посилює роль закладів освіти й науки як ключових інституцій, відповідальних за формування культури чесності та якості", - зауважив Стефанчук.
Окремо, за його словами, закон враховує виклики сучасності (зокрема питання використання штучного інтелекту в академічній діяльності).
"Чесність має залишатися базовим принципом незалежно від інструментів", - наголосив очільник ВРУ.
Насамкінець він додав, що закон покликаний "утвердити стандарти, за яких доброчесність стає нормою, а репутація - результатом щоденної праці".
"Саме на такому фундаменті будується майбутнє України", - підсумував посадовець.
У пояснювальній записці до законопроекту №10392 зазначається, що академічна доброчесність є важливою передумовою:
"Сформована у закладах освіти культура академічної доброчесності здобувачів освіти часто стає фундаментом цілком доброчесної поведінки випускників закладів освіти у їхньому професійному та особистому житті", - йдеться в документі.
Отже, метою схвалення цього закону є:
Згідно з інформацією прес-служби ВРУ, закон "Про академічну доброчесність":
Уточнюється, що до таких порушень, зокрема, належать:
"За їхнє вчинення передбачено відповідальність - від дисциплінарної догани до позбавлення вченого звання", - підсумували у Верховній Раді.
