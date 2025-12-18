UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Рада схвалила закон про академічну доброчесність: що зміниться для освіти й науки

ВРУ схвалила закон "Про академічну доброчесність" (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Сьогодні, 18 грудня, Верховна Рада України схвалила закон №10392 "Про академічну доброчесність". За відповідне рішення проголосували 260 народних депутатів.

Докладніше про важливість цього закону, його мету та зміни, які він пропонує, читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

Чим важливий ухвалений ВРУ закон

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук (один з ініціаторів законопроекту) розповів, що закон "Про академічну доброчесність" - про довіру.

"До чесного імені вченого та здобувача, до наукового результату, до диплома. Про чесні оцінки, справжнє авторство й репутацію, яка формується роками", - пояснив політик.

Він повідомив, що цей документ:

  • чітко визначає принципи академічної доброчесності;
  • називає порушення своїми іменами - плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація;
  • встановлює відповідальність за них.

За закон проголосували 260 народних обранців (фото: facebook.com/stefanchuk.official)

"Водночас він посилює роль закладів освіти й науки як ключових інституцій, відповідальних за формування культури чесності та якості", - зауважив Стефанчук.

Окремо, за його словами, закон враховує виклики сучасності (зокрема питання використання штучного інтелекту в академічній діяльності).

"Чесність має залишатися базовим принципом незалежно від інструментів", - наголосив очільник ВРУ.

Насамкінець він додав, що закон покликаний "утвердити стандарти, за яких доброчесність стає нормою, а репутація - результатом щоденної праці".

"Саме на такому фундаменті будується майбутнє України", - підсумував посадовець.

Публікація Стефанчука (скриншот: facebook.com/stefanchuk.official)

Що відомо про мету цього закону

У пояснювальній записці до законопроекту №10392 зазначається, що академічна доброчесність є важливою передумовою:

  • провадження якісної освітньої та наукової (творчої) діяльності;
  • здобуття якісної освіти;
  • забезпечення довіри до результатів навчання і наукових (творчих) досягнень;
  • формування поваги до честі та гідності людини.

"Сформована у закладах освіти культура академічної доброчесності здобувачів освіти часто стає фундаментом цілком доброчесної поведінки випускників закладів освіти у їхньому професійному та особистому житті", - йдеться в документі.

Отже, метою схвалення цього закону є:

  • зростання культури академічної доброчесності в усіх закладах освіти і наукових установах;
  • утвердження цінностей академічної доброчесності як в академічному середовищі, так і в суспільстві загалом.

Що змінить закон "Про академічну доброчесність"

Згідно з інформацією прес-служби ВРУ, закон "Про академічну доброчесність":

  • визначає основні принципи та правила здійснення академічної діяльності;
  • встановлює ознаки та види порушень академічної доброчесності.

Уточнюється, що до таких порушень, зокрема, належать:

  • плагіат;
  • самоплагіат;
  • приписування авторства;
  • фабрикація;
  • фальсифікація;
  • недоброчесне оцінювання;
  • несамостійне виконання завдань;
  • надання або отримання недозволеної допомоги;
  • академічний саботаж;
  • схиляння до порушень академічної доброчесності;
  • інституційні порушення.

"За їхнє вчинення передбачено відповідальність - від дисциплінарної догани до позбавлення вченого звання", - підсумували у Верховній Раді.

Публікація ВРУ (скриншот: t.me/verkhovnaradaukrainy)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Міністерство освіти й науки України запустило перше велике опитування студентів і пояснювали, хто може до нього долучитись і чим це важливо.

Крім того, ми розповідали, скількох першокурсників зарахували до вишів в Україні цього року та які спеціальності - в топі (за кількістю зарахованих на бюджет).

Читайте також, коли запрацює "нульовий курс" в університетах і кому дадуть додаткові бали.

Читайте РБК-Україна в Google News
Руслан СтефанчукВерховна радаСтудентиДокументиНауковціОсвіта в УкраїніВиші