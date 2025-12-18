Рада схвалила закон про академічну доброчесність: що зміниться для освіти й науки

Чим важливий ухвалений ВРУ закон

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук (один з ініціаторів законопроекту) розповів, що закон "Про академічну доброчесність" - про довіру.

"До чесного імені вченого та здобувача, до наукового результату, до диплома. Про чесні оцінки, справжнє авторство й репутацію, яка формується роками", - пояснив політик.

Він повідомив, що цей документ:

чітко визначає принципи академічної доброчесності;

називає порушення своїми іменами - плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація;

встановлює відповідальність за них.

"Водночас він посилює роль закладів освіти й науки як ключових інституцій, відповідальних за формування культури чесності та якості", - зауважив Стефанчук.

Окремо, за його словами, закон враховує виклики сучасності (зокрема питання використання штучного інтелекту в академічній діяльності).

"Чесність має залишатися базовим принципом незалежно від інструментів", - наголосив очільник ВРУ.

Насамкінець він додав, що закон покликаний "утвердити стандарти, за яких доброчесність стає нормою, а репутація - результатом щоденної праці".

"Саме на такому фундаменті будується майбутнє України", - підсумував посадовець.

Що відомо про мету цього закону

У пояснювальній записці до законопроекту №10392 зазначається, що академічна доброчесність є важливою передумовою:

провадження якісної освітньої та наукової (творчої) діяльності;

здобуття якісної освіти;

забезпечення довіри до результатів навчання і наукових (творчих) досягнень;

формування поваги до честі та гідності людини.

"Сформована у закладах освіти культура академічної доброчесності здобувачів освіти часто стає фундаментом цілком доброчесної поведінки випускників закладів освіти у їхньому професійному та особистому житті", - йдеться в документі.

Отже, метою схвалення цього закону є:

зростання культури академічної доброчесності в усіх закладах освіти і наукових установах;

утвердження цінностей академічної доброчесності як в академічному середовищі, так і в суспільстві загалом.

Що змінить закон "Про академічну доброчесність"

Згідно з інформацією прес-служби ВРУ, закон "Про академічну доброчесність":

визначає основні принципи та правила здійснення академічної діяльності;

встановлює ознаки та види порушень академічної доброчесності.

Уточнюється, що до таких порушень, зокрема, належать:

плагіат;

самоплагіат;

приписування авторства;

фабрикація;

фальсифікація;

недоброчесне оцінювання;

несамостійне виконання завдань;

надання або отримання недозволеної допомоги;

академічний саботаж;

схиляння до порушень академічної доброчесності;

інституційні порушення.

"За їхнє вчинення передбачено відповідальність - від дисциплінарної догани до позбавлення вченого звання", - підсумували у Верховній Раді.

