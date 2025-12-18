Рада приняла закон об академической добропорядочности: что изменится для образования и науки

Сегодня, 18 декабря, Верховная Рада Украины приняла закон №10392 "Об академической добропорядочности". За соответствующее решение проголосовали 260 народных депутатов.
Подробнее о важности этого закона, его целях и изменениях, которые он предлагает, читайте в материале РБК-Украина ниже.
Глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук (один из инициаторов законопроекта) рассказал, что закон "Об академической добропорядочности" - про доверие.
"К честному имени ученого и соискателя, к научному результату, к диплому. О честных оценках, настоящем авторстве и репутации, которая формируется годами", - объяснил политик.
Он сообщил, что этот документ:
"В то же время он усиливает роль учебных заведений и науки как ключевых институтов, ответственных за формирование культуры честности и качества", - отметил Стефанчук.
Отдельно, по его словам, закон учитывает вызовы современности (в частности вопрос использования искусственного интеллекта в академической деятельности).
"Честность должна оставаться базовым принципом независимо от инструментов", - подчеркнул глава ВРУ.
В завершение он добавил, что закон призван "утвердить стандарты, при которых добропорядочность становится нормой, а репутация - результатом ежедневной работы".
"Именно на таком фундаменте строится будущее Украины", - подытожил чиновник.
В пояснительной записке к законопроекту №10392 отмечается, что академическая добропорядочность является важной предпосылкой:
"Сформированная в учебных заведениях культура академической доброчестности соискателей образования часто становится фундаментом вполне добропорядочного поведения выпускников учебных заведений в их профессиональной и личной жизни", - говорится в документе.
Следовательно, целью принятия этого закона является:
Согласно информации пресс-службы ВРУ, закон "Об академической добропорядочности":
Уточняется, что к таким нарушениям, в частности, относятся:
"За их совершение предусмотрена ответственность - от дисциплинарного выговора до лишения ученого звания", - подытожили в Верховной Раде.
