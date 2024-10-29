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Рада схвалила відставку генпрокурора Костіна

Вівторок 29 жовтня 2024 16:07
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Рада схвалила відставку генпрокурора Костіна Фото: Андрій Костін (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Верховна Рада підтримала відставку генерального прокурора Андрія Костіна. Рішення було прийнято на тлі скандалів, пов’язаних із випадками зловживання під час оформлення статусу інвалідності для прокурорів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на нардепа Ярослава Железняка у Telegram.

Відставку Костіна підтримали 255 народних обранців.

Згідно з інформацією РБК-Україна, президент Володимир Зеленський наразі не визначився з кандидатом на посаду наступника Костіна. У зв'язку з цим обов'язки генерального прокурора виконуватиме в. о.

Звільнення Костіна

22 жовтня Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони (РНБО), під час якого обговорювали питання зловживань у процесі надання статусу інвалідності.

На порядку денному були випадки порушень, які мають місце в діяльності медико-соціальних експертних комісій (МСЕК), а також використання статусу інвалідності з боку посадовців для особистої вигоди. Після засідання президент підписав указ і доручив голові уряду розробити на рівні центральних органів влади комплекс заходів, спрямованих на розв'язання цієї проблеми.

Після розгляду питання на засіданні РНБО Костін оголосив про свою відставку, посилаючись на моральну неприпустимість ситуації з незаконним присвоєнням статусу інвалідності державними службовцями.

Він також підтримав позицію президента щодо необхідності скасування неправомірно ухвалених рішень про надання статусу інвалідності, пенсійних та інших виплат.

Вже 28 жовтня Зеленський вніс до Верховної Ради подання про звільнення Костіна.

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