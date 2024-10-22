Перегляд рішень, перевірки і не тільки. Зеленський затвердив низку указів щодо МСЕК

Президент Володимир Зеленський провів засідання РНБО. Воно стосувалось ситуації зі скандалами у МСЕК.

Як повідомляє РБК-Україна, про це він заявив у Telegram.

За словами Зеленського, на засіданні він заслухав доповіді голови СБУ Василя Малюка і міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка щодо перевірок і розслідування кримінальних правопорушень.

Зокрема, про те, що було встановлено багато фактів порушень та очевидно фальшивих інвалідностей посадовців.

Також були доповіді від премʼєр-міністра Дениса Шмигаля, міністра охорони здоровʼя Віктора Ляшка та міністра соціальної політики Оксани Жолнович щодо кроків, які повинні бути зроблені на урядовому рівні.

За результатами засідання було обумовлено низку заходів щодо запобігання фальсифікацій у МСЕК.

Мова про цифровізацію процесів проходження всіх етапів медико-соціальних експертних комісій. Також буде проведено перевірку декларацій членів МСЕК, перевірку й перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності посадовців і аудит відповідних пенсійних нарахувань.

Буде запроваджено законодавчі зміни для невідкладного реформування системи медико-соціальної експертизи в Україні, а також перегляд системи та механізму нарахувань пенсійних виплат посадовцям державних органів.

"Але вважаю, що відповідальність за ситуацію зараз має бути персональною. Доручив Премʼєр-міністру України розв’язати проблему на рівні центральних органів виконавчої влади, зокрема відповідних міністерств. Потрібні кадрові рішення", - заявив Зеленський.