Рада одобрила отставку генпрокурора Костина
Верховная Рада поддержала отставку генерального прокурора Андрея Костина. Решение было принято на фоне скандалов, связанных со случаями злоупотребления при оформлении статуса инвалидности для прокуроров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на нардепа Ярослава Железняка в Telegram.
Отставку Костина поддержали 255 народных избранников.
Согласно информации РБК-Украина, президент Владимир Зеленский не определился с кандидатом на должность преемника Костина. В связи с этим обязанности генерального прокурора будет исполнять и. о.
Увольнение Костина
22 октября Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), в ходе которого обсуждали вопросы злоупотреблений в процессе предоставления статуса инвалидности.
В повестке дня были случаи нарушений, имеющих место в деятельности медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК), а также использование статуса инвалидности со стороны должностных лиц для личной выгоды . После заседания президент подписал указ и поручил главе правительства разработать на уровне центральных органов власти комплекс мер, направленных на решение этой проблемы.
После рассмотрения вопроса на заседании СНБО Костин объявил о своей отставке, ссылаясь на моральную недопустимость ситуации с незаконным присвоением статуса инвалидности государственными служащими.
Он также поддержал позицию президента относительно необходимости упразднения неправомерно принятых решений о предоставлении статуса инвалидности, пенсионных и других выплат.
Уже 28 октября Зеленский внес в Верховную Раду представление об увольнении Костина.
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