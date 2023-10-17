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Рада не схвалила до другого читання законопроект про військовий ПДФО

Вівторок 17 жовтня 2023 13:00
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Рада не схвалила до другого читання законопроект про військовий ПДФО Фото: Верховна Рада України (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Верховна Рада України не схвалила до другого читання законопроект №10037 щодо військового податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та акцизу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати голосування в парламенті 17 жовтня, та Telegram-канал народного депутата Ярослава Железняка.

Відповідна ініціатива отримала у Раді лише 223 голоси "за". Проти висловилися 9 депутатів, утрималися - 52, не голосували - 31.

"Відправили на повторне друге 265. Також підтримано скорочені терміни підготовки до повторного другого читання", – зазначив нардеп.

За словами Железняка, законопроект "збили" загалом мажоритарні депутати.

Проект закону про "військовий податок"

Нагадаємо, 20 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроект про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.

Згідно з проектом закону, прогнозний обсяг надходжень до спеціального фонду держбюджету України від ПДФО, який раніше отримували місцеві бюджети, становитиме з 1 жовтня 2023 до кінця 2023 року 25,8 млрд гривень та у 2024 році - 93,7 млрд гривень.

5 жовтня Комітет з питань бюджету ВРУ схвалив до другого читання законопроект щодо "військового ПДФО" та акцизу, до якого були внесені зміни.

При цьому вже наступного дня, 6 жовтня, Комітет із питань бюджету Ради оновив схвалені напередодні зміни до рекомендованого до другого читання проекту закону №10037.

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