Рада одобрила направление налогов с военных на оборону до конца войны

Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны. Решение поддержали 253 депутата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

Как отметил депутат, цена вопроса в этом и следующем году для бюджета от законопроекта №10037 составляет 214,7 млрд гривен на военные расходы.

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В частности, с 1 октября по 31 декабря 2023 "военный НДФЛ" направляется в государственный бюджет в пропорции 50% на 50%: Государственная служба специальной связи на дроны (13 млрд гривен) и Минобороны на закупку артиллерийских систем (13 млрд гривен).

Кроме того, с 1 января и по 31 декабря года, в котором прекращено или отменено военное положение "военный НДФЛ" распределяется в следующих пропорциях:

45% - Государственная служба специальной связи на дроны (прогноз 43 млрд гривен)

45% - Минстратегпром для развертывания производства боеприпасов и оружия (43 млрд гривен)

10% - распорядителям сектора безопасности и обороны для автоматического распределения между воинскими частями пропорционально в соответствии с уплаченным НДФЛ (около 10 млрд гривен).

Также с 1 января на военные нужды пойдет акциз (кроме местной доли 13,44%), который шел в Дорожный фонд.

Напомним, 20 сентября Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.

Рада не смогла принять этот проект во втором чтении 17 октября из-за неоднозначного отношения депутатов и направила документ на повторное второе чтение.