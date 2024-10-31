Рада схвалила держбюджет-2025 у першому читанні

"Прийняли в цілому бюджетні висновки. Жодної правки окрім правки по зарплатам прокурорів не змінили", - написав він.

t.me/yzheleznyak/

Перше читання не передбачає суттєвих змін в проєкті бюджету.

Раніше Бюджетний комітет схвалив Бюджетні висновки та відхилив абсолютну більшість з 2098 пропозицій. Під час голосування в парламенті 30 жовтня була ухвалена пропозиція, якою скасовується підвищення зарплат прокурорам на 3 млрд гривень.

Пропозиції Бюджетного комітету мають бути розглянуті та можуть бути враховані Кабінетом міністрів при підготовці законопроєкту до другого читання.

Серед суттєвих змін, які уряду рекомендується врахувати під час підготовки до другого читання:

Комітет пропонує скасувати Дорожній фонд у бюджеті обсягом 43,2 млрд гривень.

Так звана "чорнобильська пенсія" (доплата непрацюючим пенсіонерам у зоні відселення) буде виплачуватись лише тим, хто дійсно жив в зоні відчуження з 1986 по 1993 рік. Їм виплачується 2361 гривня. Це дасть економію для бюджету 15 млрд гривень.

Крім того, пропонується переглянути ідею запровадження у 2025 році преміювання суддів місцевих судів і відповідно переглянути видатки на їх забезпечення, розглянути можливість виділення фінансування (4,8 млрд грн) на нові пасажирські вагони, виділити 2 млрд гривень на гуманітарне розмінування.

Що буде далі

Схвалені бюджетні висновки мають враховуватись Кабміном під час підготовки до другого читання. Розгляд у другому читанні завершується не пізніше 20 листопада року.

Практика свідчить, що уряд не обов’язково враховує пропозиції комітету. Натомість він може суттєво змінити показники бюджету та прогнозні орієнтири до другого читання.

Під час другого читання затверджуються загальний обсяг дефіциту, максимальний держборг, загальні суми доходів і витрат, розмір мінімальної зарплати, прожитковий мінімум та низка інших показників. Інші статті проєкт, які не прийняті у другому читанні, переносяться на третє.

У цілому закон про державний бюджет наступного має бути прийнятий до 1 грудня.

Проєкт бюджету

Кабінет міністрів продав проєкт бюджету на 2025 рік до 15 вересня, як це передбачено Бюджетним кодексом.

Згідно з документом, доходи бюджету складуть становитимуть 2 трлн 336 млрд гривень. Видатки - 3 трлн 938 млрд грн, дефіцит 1 трлн 640,6 млрд гривень, який покриватиметься здебільшого за рахунок міжнародної допомоги.

Головним пріоритетом є сектор оборони і безпеки - 1 трлн 223 млрд гривень. Це становить 26,3% ВВП. Видатки на оборону будуть вищими, ніж у 2024 році (2 трлн 177 млрд гривень).