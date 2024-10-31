Рада одобрила госбюджет-2025 в первом чтении

"Приняли в целом бюджетные выводы. Ни одной поправки, кроме поправки по зарплатам прокуроров, не изменили", - написал он.

t.me/yzheleznyak/

Первое чтение не подразумевает существенных изменений в проекте бюджета.

Ранее Бюджетный комитет одобрил Бюджетные заключения и отклонил абсолютное большинство из 2098 поправок. Во время голосования в парламенте 30 октября было принято предложение, которым отменяется повышение зарплат прокурорам на 3 млрд гривен.

Предложения Бюджетного комитета должны быть рассмотрены и могут быть учтены Кабинетом министров при подготовке законопроекта ко второму чтению.

Среди существенных изменений, которые правительству рекомендуется учесть при подготовке ко второму чтению:

Комитет предлагает отменить Дорожный фонд в бюджете в размере 43,2 млрд гривен.

Так называемая "чернобыльская пенсия" (доплата неработающим пенсионерам в зоне отселения) будет выплачиваться только тем, кто действительно жил в зоне отчуждения с 1986 по 1993 год. Им выплачивается 2361 гривна. Это даст экономию бюджету 15 млрд гривен.

Кроме того, предлагается пересмотреть идею внедрения в 2025 году премирования судей местных судов и соответственно пересмотреть расходы на их обеспечение, рассмотреть возможность выделения финансирования (4,8 млрд. грн.) на новые пассажирские вагоны, выделить 2 млрд. гривен на гуманитарное разминирование.

Что будет дальше

Одобренные бюджетные выводы должны учитываться Кабмином при подготовке ко второму чтению. Разбирательство во втором чтении завершается не позднее 20 ноября года.

Практика показывает, что правительство не обязательно учитывает предложения комитета. Он может существенно изменить показатели бюджета и прогнозные ориентиры ко второму чтению.

При втором чтении утверждаются общий объем дефицита, максимальный госдолг, общие суммы доходов и расходов, размер минимальной зарплаты, прожиточный минимум и ряд других показателей. Другие статьи проекта, которые не приняты во втором чтении, переносятся на третье.

В целом закон о государственном бюджете в следующем должен быть принят до 1 декабря.

Проект бюджета

Кабинет министров продал проект бюджета на 2025 год до 15 сентября, как это предусмотрено Бюджетным кодексом.

Согласно документу, доходы бюджета составят 2 трлн 336 млрд гривен. Расходы – 3 трлн 938 млрд грн, дефицит 1 трлн 640,6 млрд гривен, который будет покрываться в основном за счет международной помощи.

Главным приоритетом является сектор обороны и безопасности – 1 трлн 223 млрд гривен. Это составляет 26,3% ВВП. Расходы на оборону будут выше, чем в 2024 году (2 трлн 177 млрд. гривен).