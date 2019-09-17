Рада сформировала новый состав украинской делегации в ПАСЕ

В Верховной раде Украины сформировали новый состав украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение нардепа Алексея Гончаренко в Facebook.

Как сообщается. из прежнего состава делегации остались только Алексей Гончаренко (партия "Европейская солидарность"), Сергей Соболев ("Батькивщина") и Юлия Левочкина ("Оппозиционная платформа - За жизнь").

В новой делегации всего 12 депутатов, большинство из них представляют партию "Слуга народа": Марина Бардина, Александр Мережко, Мария Мезенцева, Леся Забуранная, Сергей Кальченко, Елизавета Ясько, Юлия Овчинникова.

Также в состав делегации вошли депутаты от партии "Голос" Леся Василенко и представитель депутатской группы "За будущее" Дмитрий Лубинец.

Кто возглавит делегацию, пока неизвестно, главу выбирают члены делегации.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Министерство иностранных дел Украины призывает ПАСЕ усилить давление на Россию для прекращения нарушение прав человека в Крыму. Вместе с тем, Украина требует немедленно освободить украинских политзаключенных и прекратить противоправное применение законодательства государства-оккупанта.

Кроме того, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что Российская Федерация применяет опробованную в Украине тактику гибридной войны в США и странах Западной Европы.