Рада сформувала новий склад української делегації в ПАРЄ

У Верховній раді України сформували новий склад української делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи (ПАРЄ). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення нардепа Олексія Гончаренка в Facebook.

Як повідомляється. з колишнього складу делегації залишилися тільки Олексій Гончаренко (партія "Європейська солідарність"), Сергій Соболєв ("Батьківщина") та Юлія Льовочкіна ("Опозиційна платформа - За життя").

У новій делегації всього 12 депутатів, більшість з них представляють партію "Слуга народу": Марина Бардіна, Олександр Мережко, Марія Мезенцева, Леся Забуранная, Сергій Кальченко, Єлизавета Ясько, Юлія Овчиннікова.

Також до складу делегації увійшли депутати від партії "Голос" Леся Василенко і представник депутатської групи "За майбутнє" Дмитро Лубинець.

Хто очолить делегацію, поки невідомо, голову обирають члени делегації.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство закордонних справ України ПАРЄ закликає посилити тиск на Росію для припинення порушення прав людини в Криму. Разом з тим, Україна вимагає негайно звільнити українських політв'язнів і припинити протиправне застосування законодавства держави-окупанта.

Крім того, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор заявив, що Російська Федерація застосовує випробувану в Україні тактику гібридної війни у США і країнах Західної Європи.