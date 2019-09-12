ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

МИД призывает ПАСЕ усилить давление на РФ из-за нарушения прав человека в Крыму

Новости » Политика    12.09.2019 - 14:06
МИД призывает ПАСЕ усилить давление на РФ из-за нарушения прав человека в Крыму
Фото: Министерство иностранных дел Украины (РБК-Украина)

МИД заявляет, что РФ должна прекратить временную оккупацию Крыма

Министерство иностранных дел Украины призывает Парламентскую ассамблею Совета Европы усилить давление на Россию для прекращения нарушение прав человека в Крыму. Об этом говорится в заявлении министерства.

В ведомстве отмечают, что нынешнее заседание Комитета ПАСЕ по вопросам равенства и недискриминации, на котором будет рассматриваться проект доклада относительно ситуации с крымскими татарами, должно стать важным шагом в совместных усилиях по привлечению к ответственности за нарушение прав и свобод человека на оккупированных территориях Украины.

"Ожидаем, что окончательный документ Ассамблеи не только подтвердит, но и усилит позицию Совета Европы (в отношении РФ, - ред.)", - говорится в заявлении.

МИД заявляет, что РФ должна прекратить временную оккупацию Крыма, которая является первопричинным и единственным источником системных нарушений прав человека на полуострове; придерживаться всех обязанностей государства-оккупанта в соответствии с международным гуманитарным правом и международным правом в сфере прав человека.

Вместе с тем, Украина требует немедленно освободить украинских политзаключенных и прекратить противоправное применение законодательства государства-оккупанта (России), в том числе относительно принудительного призыва в оккупационную армию и противоправное перемещение населения на и с территории РФ.

"Принимая новые решения, важно не снижать заданную планку, требуя от России выполнения ранее принятых требований, но и усилить давление на государство-оккупанта, таким образом способствуя прекращению состояния оккупации и нарушения прав человека на полуострове", - говорится в заявлении.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор заявлял, что Российская Федерация применяет опробованную в Украине тактику гибридной войны в США и странах Западной Европы.

Ранее Тейлор заявлял, что войну на Донбассе завершить может только президент России Владимир Путин.

В МИД рассказали, когда продолжится выход из договоров с Россией ЕСПЧ обнародует решение по делу Украины против РФ позже
Новости Украины МИД УкраиныПАСЕоккупация
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь