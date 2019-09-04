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Тейлор: Россия применяет в западных странах тактику, испытанную в Украине

Новости » Политика    04.09.2019 - 13:56
Тейлор: Россия применяет в западных странах тактику, испытанную в Украине
Фото: Уильям Тейлор (УНИАН)

Речь идет о тактике дезинформации и гибридной войны  

Российская Федерация применяет испытанную в Украине тактику гибридной войны в США и странах Западной Европы. Об этом заявил временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор в Дипломатической академии при украинском МИДе.

По его словам, российские власти пытаются аналогичным путем дезинформации, кибератак и гибридной войны действовать в западных странах.

"То, что россияне испытали в Украине, они пытаются перенести на Европу и США. Один историк Йельского университета отметил, что если мы не остановим Кремль, то мы на пути к несвободе. И этот путь к несвободе пролегает через Украину, Восточную Европу, Западную Европу и до американского континента ", - заявил Тейлор.

Зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

У Дипломатичній академії України імені Геннадія Удовенка при МЗС розпочалась зустріч з Тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором.

Опубліковано Дипломатична академія України імені Геннадія Удовенка при МЗС Середа, 4 вересня 2019 р.

Он также отметил, что международные партнеры Украины должны восстановить систему, которая действовала до аннексии Крыма.

"Украина находится в эпицентре и на переднем плане этой битвы. Украина очень важна для нас, и она должна победить", - добавил Тейлор.

Напомним, ранее Тейлор заявлял, что войну на Донбассе завершить может только президент России Владимир Путин.

"Единственный, кто может это сделать - Владимир Путин. Но что важно, и отлично - то, что в моменты обострений (на Донбассе, - ред.) президент Зеленский дважды поднимал трубку и звонил Путину, чтобы обсудить эти инциденты", - отметил посол.

Он также заявлял, что в США заинтересованы предложением присоединиться к нормандскому формату.

Россия выплатила долг Совету Европы
Новости Украины Уильям ТейлорРоссийская Федерациягибридная война
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