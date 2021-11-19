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Рада сегодня заслушает Кабмин по ситуации на границе с Беларусью: что еще на повестке дня

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Киев, Пятница 19 ноября 2021 09:00
Рада сегодня заслушает Кабмин по ситуации на границе с Беларусью: что еще на повестке дня Фото: Рада сегодня заслушает Кабмин по ситуации на границе с Беларусью (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня, 19 ноября в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Час вопросов к правительству

Представители правительства сегодня будут отчитываться о состоянии охраны границы с Беларусью в связи с угрозой наплыва мигрантов.

Такую инициативу поддержали нардепы во время согласительного совета в понедельник, 15 ноября.

"Предложение такое: заслушать правительство о состоянии охраны государственной границы Украины с Беларусью и противодействии потенциальной угрозе на границе с нелегальными мигрантами", - отметил тогда спикер Рады Руслан Стефанчук.

Так, парламентарии заслушают главу МСВ Дениса Монастырского.

Также нардепы рассмотрят в первом чтении проект постановления о создании центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав детей - Государственной службы Украины по делам детей.

Кроме того, парламентарии во время заседания рассмотрят законопроекты:

  • о внесении изменений в ЗУ "О передаче объектов права государственной и коммунальной собственности" относительно предприятий водопроводно-канализационного хозяйства (6060);
  • о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно охраны здоровья населения от вредного воздействия табака (4358);
  • о социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей (6104-6104-1);
  • о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно внесения сведений о зарегистрированном месте проживания граждан Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях, Автономной Республике Крым и городе Севастополе (4564);
  • об антидопинговой деятельности в спорте (5099);
  • о внесении изменений в ЗУ "О государственном регулировании рынков капитала и организованных товарных рынков" и некоторых других законодательных актов Украины относительно регулирования и надзора на рынках капитала и организованных товарных рынках (5865);
  • ЗУ "О виртуальных активах" с предложениями президента Украины (3637);
  • о внесении изменений в ЗУ "о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине (5110);
  • о внесении изменений в Семейный кодекс Украины (относительно увеличения минимального размера алиментов, взимаемых на ребенка с других членов семьи и родственников) (3881);
  • о внесении изменения ЗУ О труде Украины относительно установления праздничного дня - День украинской государственности (5864);
  • о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно урегулирования отдельных вопросов процедур банкротства на период осуществления мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения коронавірусної болезни COVID-19 (4220);
  • о внесении изменений в ЗУ "О предотвращении коррупции" относительно устранения неопределенности обязанностей членов органов адвокатского самоуправления в отношении заполнения и представления деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (3602).

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