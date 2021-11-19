Рада сегодня заслушает Кабмин по ситуации на границе с Беларусью: что еще на повестке дня

Сегодня, 19 ноября в 10:00 Верховная рада соберется на пленарное заседание. Оно начнется с часа вопросов к правительству.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на повестку дня Рады.

Час вопросов к правительству

Представители правительства сегодня будут отчитываться о состоянии охраны границы с Беларусью в связи с угрозой наплыва мигрантов.

Такую инициативу поддержали нардепы во время согласительного совета в понедельник, 15 ноября.

"Предложение такое: заслушать правительство о состоянии охраны государственной границы Украины с Беларусью и противодействии потенциальной угрозе на границе с нелегальными мигрантами", - отметил тогда спикер Рады Руслан Стефанчук.

Так, парламентарии заслушают главу МСВ Дениса Монастырского.

Также нардепы рассмотрят в первом чтении проект постановления о создании центрального органа исполнительной власти в сфере защиты прав детей - Государственной службы Украины по делам детей.

Кроме того, парламентарии во время заседания рассмотрят законопроекты: