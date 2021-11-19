Рада сьогодні заслухає Кабмін щодо ситуації на кордоні з Білоруссю: що ще на порядку денному

Сьогодні, 19 листопада о 10:00 Верховна рада збереться на пленарне засідання. Воно почнеться з години запитань до уряду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний Ради.

Година запитань до уряду

Представники уряду сьогодні звітуватимуть щодо стану охорони кордону з Білоруссю у зв'язку із загрозою напливу мігрантів.

Таку ініціативу підтримали нардепи під час погоджувальної ради у понеділок, 15 листопада.

"Пропозиція така: заслухати уряд про стан охорони державного кордону України з Білоруссю та протидію потенційній загрозі на кордоні з нелегальними мігрантами", - зазначив тоді спікер Ради Руслан Стефанчук.

Так, парламентарі заслухають главу МСВ Дениса Монастирського.

Також нардепи розглянуть у першому читанні проект постанови щодо створення центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав дітей - Державної служби України у справах дітей.

Крім того, парламентарі під час засідання розглянуть законопроекти: