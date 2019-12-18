Рада сегодня внесет правки в закон о неприкосновенности нардепов

Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Парламент рассмотрит законопроект во втором чтении

В среду, 18 декабря, Верховная рада Украины внесет правки в законопроект "о внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины". Об этом говорится в повестке дня парламента.

Так, внесение изменений планируется "с целью приведения в соответствие с Законом Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины".

Ранее замглавы комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко сообщила, что профильный комитет рекомендовал парламенту окончательно отменить неприкосновенность народных избранников.

Напомним, в начале декабря Верховная рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2237, за документ проголосовали 253 нардепа.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности, при этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования против нардепа, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата.

Кроме этого, Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение количества народных депутатов с 450 до 300.