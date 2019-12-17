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Рада сегодня рассмотрит вопрос окончательной отмены неприкосновенности нардепов

Новости » Политика     17.12.2019 - 08:34
Рада сегодня рассмотрит вопрос окончательной отмены неприкосновенности нардепов
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Проект закона будет рассмотрен во втором чтении

Верховная рада Украины во вторник, 17 декабря, рассмотрит вопрос окончательной отмены неприкосновенности народных депутатов. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Так, проект закона "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины относительно неприкосновенности народных депутатов Украины" будет рассмотрен во втором чтении с предложениями президента Украины.

Ранее заместитель председателя комитета по вопросам антикоррупционной политики Галина Янченко сообщила, что профильный комитет рекомендовал Верховной раде окончательно отменить неприкосновенность нардепов.

Напомним, в начале декабря Рада приняла за основу в первом чтении законопроект №2237, за документ проголосовали 253 нардепа.

Проектом предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс, которыми исключить нормы о депутатской неприкосновенности, при этом предусмотреть особенности начала досудебного расследования против нардепа, задержания, избрания в отношении него меры пресечения, проведения следственных (розыскных) и негласных следственных (розыскных) действий в отношении народного депутата.

Также РБК-Украина писало, что Конституционный суд Украины признал конституционным сокращение количества народных депутатов Верховной рады с 450 до 300.

КСУ признал конституционным сокращение депутатов Верховной рады Раде рекомендуют окончательно отменить неприкосновенность нардепов
Новости Украины неприкосновенностьВерховная Рада
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