Чрезвычайное положение в Киеве. Оперштаб города сегодня примет решение

Сегодня, 23 февраля оперативный штаб Киева вынесет решение о введении чрезвычайного положения в городе. Оно будет принято после внеочередного заседания Рады.

Об этом сообщает РБК-Украина с посланием на заявление городского головы Виталия Кличко во время брифинга.

"Комендантский час не будут вводить до принятия отдельного решения. Оперативный штаб Киева соберется сегодня после заседания Верховной рады", - сказал Кличко.

Напомним, как сообщили РБК-Украина, сегодня Верховная рада рассмотрит введение чрезвычайного положения в Украине во время внеочередного заседания.

Отметим, сегодня СНБО принял решение ввести чрезвычайное положение по всей Украине, кроме Донецкой и Луганской областей. Теперь решение за парламентом.

Таким образом, чрезвычайное положение хотят ввести на 30 дней, но оно может быть продлено до 60 дней.

Подробнее о том, какие ограничения вводятся в случае чрезвычайного положения - в материале РБК-Украина.