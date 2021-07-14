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Рада сегодня соберется на еще одно внеочередное заседание: что рассмотрят нардепы

Автор: Юлия Струк

Замглавы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила, что Верховная рада сегодня соберется на еще одно внеочередное заседание. На повестке дня два законопроекта.

Об этом она сообщила в комментарии РБК-Украина.

"В 14:00. Оно будет коротким. Два вопроса: законопроекты №5141 и №5440. Относительно АРМЫ и продолжение действия органических сертификатов", - отметила парламентарий.

Напомним, в конце мая Рада приняла за основу законопроект №5141. Закон запрещает Национальному агентству по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, продавать имущество без решения суда.

Ранее в антикоррупционном комитете отмечали, что действующее законодательство нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека и основных свобод, поскольку ни один орган государственной власти не может продавать чужое имущество без решения суда.

Как писало РБК-Украина, в четверг, 15 июля, состоится внеочередное заседание парламента. Глава ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о его созыве. На повестке дня - 13 законопроектов.

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внеочередное заседаниеЕвгения КравчукВерховная рада