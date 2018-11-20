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Рада сегодня может снять неприкосновенность с нардепа Березкина

Новости » Политика    20.11.2018 - 09:57
Рада сегодня может снять неприкосновенность с нардепа Березкина
Фото: Станислав Березкин (berezkin.deputat.net)

Парламент также рассмотрит блок вопросов аграрной политики

Верховная рада Украины на пленарном заседании 29 ноября может снять неприкосновенность с нардепа, члена группы "Воля народа" Станислава Березкина. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.

На сегодня также запланировано рассмотрение блока вопросов аграрной политики, в частности, законопроекта о сельскохозяйственной кооперации и изменений в некоторые законодательные акты относительно уточнения порядка аренды водных объектов в комплексе с земельными участками.

Кроме того, сегодня нардепы могут рассмотреть переименование Кировоградской и Днепропетровской областей и направить соответствующие решения в Конституционный суд. Также планируется рассмотрение изменений в некоторые законы относительно защиты информационного пространства, усиления информационной безопасности и противодействия Российской Федерации в информационной сфере и законопроекта о свободе передвижения и свободном выборе места проживания.

Напомним, накануне комитет Рады поддержал представление на снятие неприкосновенности с Березкина.

По версии следствия, нардеп причастен к хищению и отмыванию средств государственного банка. Речь идет о сумме в 20 млн долларов.

 

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Темы: Заседание Рады
Новости Украины нардепнеприкосновенностьВерховная Рада
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