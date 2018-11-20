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Рада сьогодні може зняти недоторканність з нардепа Березкіна

Новини » Політика    20.11.2018 - 09:57
Рада сьогодні може зняти недоторканність з нардепа Березкіна
Фото: Станіслав Березкін (berezkin.deputat.net)

Парламент також розгляне блок питань аграрної політики

Верховна рада України на пленарному засіданні 29 листопада може зняти недоторканність з нардепа, члена групи "Воля народу" Станіслава Березкіна. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

На сьогодні також заплановано розгляд блоку питань аграрної політики, зокрема, законопроекту про сільськогосподарську кооперацію та змін до деяких законодавчих актів щодо уточнення порядку оренди водних об'єктів в комплексі з земельними ділянками.

Крім того, сьогодні депутати можуть розглянути перейменування Кіровоградської та Дніпропетровської областей і направити відповідні рішення Конституційному суду. Також планується розгляд змін у деякі закони щодо захисту інформаційного простору, посилення інформаційної безпеки та протидії Російської Федерації у інформаційній сфері та законопроекту про свободу пересування та вільний вибір місця проживання.

Нагадаємо, напередодні комітет Ради підтримав подання на зняття недоторканності з Березкіна.

За версією слідства, нардеп причетний до розкрадання та відмивання коштів державного банку. Мова йде про суму в 20 млн доларів.

 

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Теми: Засідання Ради
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