Рада сегодня ратифицирует соглашения с Турцией, Австрией и Британией

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Парламент также может внести изменения в закон о высшем образовании

Верховная рада Украины на пленарном заседании 16 января ратифицирует ряд соглашений с Турцией, Австрией и Британией. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

В частности, на сегодня запланирована ратификация меморандума с правительством Австрии о взаимном доступе на рынки труда семей работников диппредставительств, а также протоколов с правительствами Турции и Британии об избежании двойного налогообложения и предотвращении налоговых уклонений относительно налогов на доходы.

Кроме того, нардепы рассмотрят изменения в некоторые законодательные акты относительно обеспечения принципов процессуальной справедливости в делах по защите экономической конкуренции, изменения в статью 44 закона "О высшем образовании" и в некоторые законодательные акты относительно доступа защитника к лицу, которое имеет право на защиту.

Напомним, накануне Рада провалила законы о борьбе с хостелами в многоэтажках.

В то же время на вчерашнем заседании парламент присудил премии Рады самым талантливым молодым ученым в 2018.