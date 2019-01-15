Рада провалила законы о борьбе с хостелами в многоэтажках

Фото: парламент (РБК-Украина, Виталий Носач)

Законопроектами предлагалось усилить админответственность за нецелевое использование квартир в многоэтажках

Верховная рада Украины провалила в повторном первом чтении законопроект №6424-д и альтернативный к нему №6424-д1 о внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и другие законодательные акты Украины об обеспечении прав собственников (пользователей) помещений жилого дома. Об этом объявил спикер ВР Андрей Парубий, передает корреспондент РБК-Украина.

Так, за основу оба закона поддержали менее 200 парламентариев. Кроме того, направление их в профильный комитет на доработку поддержали лишь 177 нардепов при 226 минимально необходимых.

Законопроектом предлагалось ограничить возможность использования квартир в многоквартирных жилых домах не по назначению и уточнить возможность их использования для осуществления хозяйственной деятельности только лицами, которые являются собственниками, или место жительства которых зарегистрировано в данной квартире.

Предусматривалось усилить административную ответственность за нецелевое использование квартир в многоквартирных жилых домах, а также определить подведомственность рассмотрения указанных дел за органами Национальной полиции.

Напомним, в начале сентября прошлого года парламент отправил законопроект №6424-д на повторное первое чтение.

Как писало РБК-Украина, нардепы в начале июля 2018 года отправили на повторное первое чтение в профильный комитет законопроект №6424 "О внесении изменений в Жилищный кодекс Украинской ССР и другие законодательные акты Украины об обеспечении прав собственников (пользователей) помещений жилого дома". За направление проекта в комитет со второго раза проголосовали 228 нардепов.

Добавим, в октябре 2017 года в хостеле в Запорожье во время пожара заживо сгорели четыре человека. При этом пять человек удалось спасти, но один из них скончался в больнице.