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Рада сьогодні ратифікує угоди з Туреччиною, Австрією й Британією

Новини » Політика    16.01.2019 - 08:47
Рада сьогодні ратифікує угоди з Туреччиною, Австрією й Британією
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент також може внести зміни до закону про вищу освіту

Верховна рада України на пленарному засіданні 16 січня ратифікує низку угод з Туреччиною, Австрією й Британією. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

Зокрема, на сьогодні запланована ратифікація меморандуму з урядом Австрії про взаємний доступ на ринки праці сімей працівників диппредставництв, а також протоколів з урядами Туреччини й Британії про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи.

Крім того, нардепи розглянуть зміни до деяких законодавчих актів щодо забезпечення принципів процесуальної справедливості у справах щодо захисту економічної конкуренції, зміни до статті 44 закону "Про вищу освіту" та до деяких законодавчих актів щодо доступу захисника до особи, яка має право на захист.

Нагадаємо, напередодні Рада провалила закони про боротьбу з хостелами у багатоповерхівках.

У той же час на вчорашньому засіданні парламент присудив премії Ради найталановитішим молодим ученим в 2018.

 

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