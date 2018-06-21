Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

Рада сегодня рассмотрит законопроекты о нацбезопасности и валюте

НовостиПолитика    21.06.2018 - 08:35
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)
Фото: Верховная рада Украины (РБК-Украина)

На сегодня запланирована ратификация ряда международных соглашений

Верховная рада Украины сегодня, 21 июня, на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении проект закона о национальной безопасности и проект закона о валюте. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

Народные депутаты также планируют рассмотреть во втором чтении проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно возобновления кредитования, проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно усиления социальной защиты лиц, которые ухаживают за больными детьми и проект закона о внесении изменений к некоторых законодательных актов Украины относительно создания экономических предпосылок для усиления защиты права ребенка на надлежащее содержание.

Кроме того, на сегодня запланирована ратификация ряда международных соглашений.

Напомним, в среду, 20 июня 2018 года, ВРУ рассмотрела почти 200 поправок к законопроекту №8068 "О национальной безопасности Украины".

Ранее председатель Рады отмечал, что парламент в четверг должен проголосовать законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины" во втором чтении.

"Завтра в первой половине дня я планирую, что мы завершим обсуждение и перейдем к принятию решения", - отметил Парубий.

Профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять закон "О национальной безопасности" во втором чтении. Глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сообщил, что принятие закона о нацбезопасности предоставит альянсу понимание структуры правоохранительных органов в Украине.

 

В Раду внесли постановление о введении Украиной санкций против 50 граждан России Комитет по вопросам экономической политики принял к сведению отчет Кабмина
Теги публикации: Верховная Рада, законопроект, повестка дня, Служба безопасности Украины, валюта  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Нелюди!": травести-дива Монро высказалась о противниках КиевПрайда
"Нет совести никакой": сеть ужаснул вагон поезда "Укрзализныци" (фото)
Девушка сгорела заживо: на трассе Киев-Харьков произошло смертельное ДТП (фото)
В Киеве памятник возле МВД разукрасили в цвета ЛГБТ (фото)
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь