Парламент в четверг проголосует законопроект о нацбезопасности

Парубий ожидает завершение обсуждения законопроекта до обеда в четверг

Верховная рада Украины в четверг, 21 июня 2018 года, проголосует законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины" во втором чтении. Об этом сказал глава парламента Андрей Парубий, объявляя о начале рассмотрения документа, передает корреспондент РБК-Украина.

"Я планирую, чтобы мы начали работу сейчас по правкам, мы будем видеть, как идет дискуссия, и комитет сегодня сможет еще раз собраться, а завтра в первой половине дня я планирую, что мы завершим обсуждение и перейдем к принятию решения", - отметил спикер Рады.

Напомним, профильный комитет парламента рекомендовал Верховной раде принять закон "О национальной безопасности" во втором чтении.

14 июня глава представительства НАТО в Украине Александр Винников сообщил, что принятие закона о нацбезопасности предоставит альянсу понимание структуры правоохранительных органов в Украине.