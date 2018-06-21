Рада сьогодні розгляне законопроекти про нацбезпеку та валюту

На сьогодні заплановано ратифікацію ряду міжнародних угод

Верховна рада України сьогодні, 21 червня, на пленарному засіданні розгляне у другому читанні проект закону про національну безпеку і проект закону про валюту. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Народні депутати також планують розглянути у другому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання.

Окрім того, на сьогодні заплановано ратифікацію ряду міжнародних угод.

Нагадаємо, у середу, 20 червня 2018 року, ВРУ розглянула майже 200 поправок до законопроекту №8068 "Про національну безпеку України".

Раніше голова Ради зазначав, що парламент у четвер має проголосувати законопроект №8068 "Про національну безпеку України" у другому читанні.

"Завтра в першій половині дня я планую, що ми завершимо обговорення і перейдемо до прийняття рішення", - зазначив Парубій.

Профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти закон "Про національну безпеку" у другому читанні. Глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінников повідомив, що прийняття закону про нацбезпеки надасть альянсу розуміння структури правоохоронних органів в Україні.