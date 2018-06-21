Социальные страницы
Курси валют
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.28
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.42
Межбанк BID 30.36
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.5
Курс доллара
Покупка 26.17
Продажа 26.5
Межбанк ASK 26.33
Межбанк BID 26.28
НБУ 2647.59
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.88
Курс евро
Покупка 30.18
Продажа 30.88
Межбанк ASK 30.42
Межбанк BID 30.36
НБУ 3065.38
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.16
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Рада сьогодні розгляне законопроекти про нацбезпеку та валюту

НовиниПолітика    21.06.2018 - 08:35
Фото: Верховна рада України (РБК-Украина)
Фото: Верховна рада України (РБК-Украина)

На сьогодні заплановано ратифікацію ряду міжнародних угод

Верховна рада України сьогодні, 21 червня, на пленарному засіданні розгляне у другому читанні проект закону про національну безпеку і проект закону про валюту. Про це йдеться на офіційному сайті відомства.

Народні депутати також планують розглянути у другому читанні проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відновлення кредитування, проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення соціального захисту осіб, які доглядають за хворими дітьми та проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення економічних передумов для посилення захисту права дитини на належне утримання.

Окрім того, на сьогодні заплановано ратифікацію ряду міжнародних угод.

Нагадаємо, у середу, 20 червня 2018 року, ВРУ розглянула майже 200 поправок до законопроекту №8068 "Про національну безпеку України".

Раніше голова Ради зазначав, що парламент у четвер має проголосувати законопроект №8068 "Про національну безпеку України" у другому читанні.

"Завтра в першій половині дня я планую, що ми завершимо обговорення і перейдемо до прийняття рішення", - зазначив Парубій.

Профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти закон "Про національну безпеку" у другому читанні. Глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінников повідомив, що прийняття закону про нацбезпеки надасть альянсу розуміння структури правоохоронних органів в Україні.

 

У Раду внесли постанову щодо введення Україною санкцій проти 50 громадян Росії Комітет з питань економічної політики взяв до відома звіт Кабміну
Теги публікації: Верховна Рада, законопроект, повестка дня, Служба безпеки України, валюта  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"Нелюди!": травесті-діва Монро висловилася про супротивників Київпрайду
"Немає совісті ніякої": мережу нажахав вагон поїзда "Укрзалізниці" (фото)
Дівчина згоріла заживо: на трасі Київ-Харків сталася смертельна ДТП (фото)
У Києві пам'ятник біля МВС розфарбували в кольори ЛГБТ (фото)
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся