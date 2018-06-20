Рада розглянула майже 200 поправок до законопроекту про нацбезпеку

Парубій сподівається на більш динамічну роботу парламенту в четвер

Верховна рада України у середу, 20 червня 2018 року, розглянула майже 200 поправок до законопроекту №8068 "Про національну безпеку України", передає кореспондент РБК-Україна.

"Завтра з 197-ї правки розпочинаємо розгляд. Я прошу теж комітет врахувати сьогоднішнє обговорення, щоб під час засідання можна було врахувати ті застереження, які були висловлені під час розгляду. Я дуже розраховую, що завтра ми будем працювати більш динамічно", - зазначив спікер ВР Андрій Парубій.

Нагадаємо, раніше голова Ради зазначав, що парламент у четвер має проголосувати законопроект №8068 "Про національну безпеку України" у другому читанні. "Завтра в першій половині дня я планую, що ми завершимо обговорення і перейдемо до прийняття рішення", - зазначив Парубій.

Профільний комітет парламенту рекомендував Верховній раді прийняти закон "Про національну безпеку" у другому читанні.

Глава представництва НАТО в Україні Олександр Вінников повідомив, що прийняття закону про нацбезпеки надасть альянсу розуміння структури правоохоронних органів в Україні.