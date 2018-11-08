Рада сегодня рассмотрит законопроекты о "евробляхах"

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Также в повестку дня могут включить проект о налогообложении посылок

Верховная рада Украины на пленарном заседании 8 ноября рассмотрит законопроекты о "евробляхах" (авто на иностранной регистрации, - ред.). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.

Сообщается, что нардепы рассмотрят изменения в Налоговый кодекс Украины относительно налогообложения акцизным налогом легковых автомобилей, а также изменения в Таможенный кодекс и другие законодательные акты относительно ввоза транспортных средств в Украину.

Кроме того, парламент может включить повестку дня законопроект, которым предлагается снизить порог беспошлинных посылок из-за рубежа до 100 евро уже в 2019 году, а также одобрить переименование Днепропетровской и Кировоградской областей. Также нардепы планируют внести изменения в законодательные акты относительно регистрации брака жителей оккупированных территорий.

Напомним, ранее уже сообщалось, что парламент не сможет выполнить все требования владельцев авто на еврономерах. В профильном комитете отмечают, что в законопроектах невозможно изменить коэффициенты по объему двигателя и возрасту автомобиля.

Отметим, с начала года в Украину ввезли полмиллиона автомобилей на еврономерах.