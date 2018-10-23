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С начала года в Украину ввезли полмиллиона автомобилей на еврономерах, - Южанина

Новости » Общество    23.10.2018 - 14:00
Фото: протест владельцев евроблях (РБК-Украина)
Фото: протест владельцев евроблях (РБК-Украина)

Глава налогового комитета парламента обнародовала статистику по "евробляхам"

С начала 2018 года в Украину ввезли около полумиллиона автомобилей на европейских номерах. Об этом сообщила глава Комитета Верховной рады по вопросам налоговой политики Нина Южанина в эфире телеканал "Прямой".

"За те несколько месяцев, за неполный 2018 год, завезено более чем полмиллиона автомобилей", - сказала она.

При этом Южанина не смогла прокомментировать данные о том, что всего в Украине находится 2 млн автомобилей на еврономерах.

"Действительно это количество достигло двух миллионов или меньше, я не могу утверждать. Потому что статистика общественных активистов, владельцев таких автомобилей и Государственной фискальной службы абсолютно разная", - рассказал Южанина.

Напомним, что Верховный суд Украины признал законным пользование собственным автомобилем на иностранной регистрации, который был ввезен в режиме транзита.

Как сообщало РБК-Украина, в Министерстве социальной политики не могут учесть наличие у граждан авто на европейских номерах при расчете субсидии.

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Новости Украины автомобилиевробляхаНина Южанина
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