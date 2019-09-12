Рада сегодня рассмотрит законопроект об отсрочке штрафов для "евроблях"

В четверг, 12 сентября, Верховная рада Украины рассмотрит законопроект об отсрочке штрафных санкций за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи". Об этом говорится в повестке дня Рады.

Отмечается, что Рада рассмотрит законопроект под номером №1030.

Кроме этого, отмечается, что сегодня нардепы рассмотрят законопроекты о внесении изменений в Конституцию:

о внесении изменений в регламент Верховной рады по внедрению электронного документооборота, связанного с законодательным процессом;

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потери права народных депутатов Украины на финансовое обеспечение в случае пропуска без уважительных причин пленарных заседаний Верховной рады или заседаний комитетов ВР;

о внесении изменений в закон Украины "Об обороне Украины" по организации обороны государства;

о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно источников формирования государственного дорожного фонда;

о внесении изменений в закон Украины "О государственной поддержке кинематографии в Украине" относительно госсубсидии для возврата части квалифицированных расходов, осуществленных иностранным субъектом кинематографии при производстве фильма в Украине;

о внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно государственной поддержки кинематографии;

о внесении изменений в закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" (относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержание автомобильных дорог общего пользования);

о внесении изменений в Таможенный кодекс относительно некоторых вопросов функционирования авторизованных экономических операторов;

о режиме общего транзита и введения национальной электронной транзитной системы;

о внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования функций по государственному регулированию рынков финансовых услуг;

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по управлению безопасностью автомобильных дорог;

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно защиты права собственности;

о внесении изменений в закон "О правопреемстве Украины" об отмене действия актов СССР и УССР на территории Украины;

о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно деятельности органов судейского управления;

о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оснований передачи дела на рассмотрение Большой Палаты Верховного суда и по срокам возврата административных дел.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде отложить введение штрафов за нерастаможенные автомобили на иностранной регистрации, так называемые "евробляхи", еще на 3 месяца. В законопроекте предусмотрено отложение штрафов за нерастаможенные "евробляхи" еще на 90 дней, то есть увеличение льготного периода с 270 до 360 дней.

Кроме того, 21 августа в Офис президента Украины заявили о том, что штрафы для владельцев так называемых "евроблях" будут отсрочены на три месяца. Формально они должны были вступить в силу 21 августа.