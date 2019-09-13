Рада сьогодні розгляне законопроект щодо викривачів корупції

Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Депутати планують розглянути законопроєкт №1010

Верховна Рада на засіданні сьогодні розгляне президентський законопроект №1010 "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів корупції. Про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті парламенту.

Законопроєкт №1010 депутати планують включити до порядку денного засідання та результатами розгляду ухвалити рішення. Крім того, нардепи розглянуть ще 10 законопроектів.

Нагадаємо, 29 серпня президент України Володимир Зеленський у перший день роботи Верховної ради вніс законопроект про викривачів корупції.

Раніше тоді ще заступник керівника Офісу президента Руслан Рябошапка заявляв про підготовку законів, які передбачають матеріальну винагороду для викривачів корупції до 10% від суми відшкодованих збитків або розміру неправомірної вигоди.

"Крім того, держава буде гарантувати викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів", - зазначив Рябошапка.