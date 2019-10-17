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Рада сегодня рассмотрит закон Зеленского об обличителях коррупции

Новости » Политика    17.10.2019 - 08:45
Рада сегодня рассмотрит закон Зеленского об обличителях коррупции
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)

Рада сегодня рассмотрит законопроект об обличителях коррупции во втором чтении

Верховная рада сегодня рассмотрит во втором чтении законопроект №1010 президента Владимира Зеленского об обличителях коррупции. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Кроме того, депутаты сегодня рассмотрят законопроекты по совершенствованию деятельности Государственного бюро расследований, по введению электронного документооборота, по усилению ответственности за закупку за счет бюджетных средств заведомо некачественных лекарственных средств, по совершенствованию деятельности Государственной пограничной службы.

Напомним, 13 сентября нардепы приняли закон Зеленского об обличителях коррупции за основу. За документ проголосовали 283 депутата.

Отметим, законопроектом Зеленского предлагается внести изменения в закон "О предотвращении коррупции" по поводу определения правового статуса обличителей коррупции, их прав и гарантий защиты; обеспечения условий для раскрытия информации о коррупции; нормирования порядка раскрытия обличителем коррупции информации; освобождения от юридической ответственности обличителей коррупции за раскрытие информации о коррупционном или связанном с коррупцией правонарушении; обеспечения госзащиты обличителей коррупции, в частности защиты их трудовых прав.

РБК-Украина писало, что президент внес в Раду законопроект об обличителях коррупции 29 августа под номером 1010 и обозначил его как неотложный.

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