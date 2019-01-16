Путин заявил, что РФ не намерена вмешиваться в церковные процессы в Украине

Фото: Владимир Путин (kremlin.ru)

Путин заявил, что ПЦУ "полностью подконтрольна Стамбулу"

Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы в Украине. Об этом он сказал в интервью сербскому изданию "Вечерние новости", сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Кремля.

Путин заявил, что создание Православной церкви Украины и получение томоса о ее автокефалии является "попыткой легализовать под юрисдикцией Стамбула существующие в Украине раскольнические общины, что является грубым нарушением православных канонов".

Путин также заявил, что новая церковь "является исключительно политическим, светским проектом" и цель ПЦУ - "разделить народы России и Украины", а сама ПЦУ "полностью подконтрольна Стамбулу", тогда как УПЦ МП "абсолютно независима в своих действиях" и "сохраняет исключительно каноническую связь с Русской православной церковью".

"Разумеется, Россия не намерена вмешиваться в церковные процессы, тем более на территории соседнего суверенного государства. Но мы видим, какую опасность, в том числе и для мирового православия, представляют подобные эксперименты и грубое вмешательство государства в религиозную деятельность", - заявил Путин.

Напомним, ранее Путин заявлял, что что после создания новой церкви в Украине может начаться "кровавый" передел собственности.

Как писало РБК-Украина, 6 января текущего года Вселенский патриархат предоставил томос об автокефалии Православной церкви Украины.