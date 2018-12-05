Рада сегодня рассмотрит вопросы ратификации

Фото: Верховная рада (РБК-Украина)

Нардепы сегодня могут внести изменения в закон о высшем образовании

Верховная рада Украины на пленарном заседании 5 декабря рассмотрит вопросы ратификации. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информацию на сайте парламента.

Нардепы сегодня планируют ратифицировать меморандум с Австрией о доступе на рынки труда семей дипломатов, протоколы с Турцией и Британией об отсутствии двойного налогообложения. Кроме того, Рада может внести изменения в статью 44 закона о высшем образовании и принять закон об информации для потребителей в отношении пищевых продуктов.

Также в повестке дня значатся изменения в Уголовный кодекс относительно освобождения судьи от уголовной ответственности, а также законопроект, которым предлагается объявить земли Куяльницкого лимана Одесской области курортом государственного значения.

Напомним, ранее Верховная рада разблокировала подписание бюджета-2019. Теперрь ожидается, что его подпишут спикер парламента и президент.

Кроме того, накануне нардепы разблокировали подписание закона об уголовных проступках. Закон позволит расследовать некоторые преступления по упрощенной процедуре.