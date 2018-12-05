Рада сьогодні розгляне питання ратифікації

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи сьогодні можуть внести зміни до закону про вищу освіту

Верховна рада України на пленарному засіданні 5 грудня розгляне питання ратифікації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Нардепи сьогодні планують ратифікувати меморандум з Австрією про доступ на ринки праці сімей дипломатів, протоколи з Туреччиною і Британією про відсутність подвійного оподаткування. Крім того, Рада може внести зміни до статті 44 закону про вищу освіту і прийняти закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів.

Також у порядку денному значаться зміни до Кримінального кодексу щодо звільнення судді від кримінальної відповідальності, а також законопроект, яким пропонується оголосити землі Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення.

Нагадаємо, раніше Верховна рада розблокувала підписання бюджету-2019. Теперрь очікується, що його підпишуть спікер парламенту та президент.

Крім того, напередодні нардепи розблокували підписання закону про кримінальні проступки. Закон дозволить розслідувати деякі злочини за спрощеною процедурою.