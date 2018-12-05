ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Рада сьогодні розгляне питання ратифікації

Новини » Політика    05.12.2018 - 08:36
Рада сьогодні розгляне питання ратифікації
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи сьогодні можуть внести зміни до закону про вищу освіту

Верховна рада України на пленарному засіданні 5 грудня розгляне питання ратифікації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Нардепи сьогодні планують ратифікувати меморандум з Австрією про доступ на ринки праці сімей дипломатів, протоколи з Туреччиною і Британією про відсутність подвійного оподаткування. Крім того, Рада може внести зміни до статті 44 закону про вищу освіту і прийняти закон про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів.

Також у порядку денному значаться зміни до Кримінального кодексу щодо звільнення судді від кримінальної відповідальності, а також законопроект, яким пропонується оголосити землі Куяльницького лиману Одеської області курортом державного значення.

Нагадаємо, раніше Верховна рада розблокувала підписання бюджету-2019. Теперрь очікується, що його підпишуть спікер парламенту та президент.

Крім того, напередодні нардепи розблокували підписання закону про кримінальні проступки. Закон дозволить розслідувати деякі злочини за спрощеною процедурою.

 

ВР провалила закон про штрафи для бізнесу за непрацевлаштування осіб з інвалідністю
Теми: Засідання Ради
Новини України ратификацияВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся