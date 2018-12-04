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Рада сьогодні розгляне питання аграрної політики

Новини » Політика    04.12.2018 - 09:07
Рада сьогодні розгляне питання аграрної політики
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Нардепи також планують розглянути посилення інформаційної безпеки

Верховна рада України сьогодні, 4 грудня, розгляне питання аграрної політики. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт парламенту.

У порядку денному значаться питання захисту людей з інвалідністю, а також блок законопроектів з аграрної політики. Нардепи планують розглянути проект про засади державної аграрної політики і політики сільського розвитку, про вимоги до предметів та матеріалів, що контактують з харчовими продуктами, зміни до деяких законодавчих актів щодо ідентифікації та реєстрації тварин, а також законопроект про сільськогосподарську кооперацію.

Крім того, нардепи розглянуть зміни щодо захисту інформаційного простору, зокрема, до закону про телебачення і радіомовлення щодо посилення інформаційної безпеки та протидії Російської Федерації. Також Рада планує внести зміни до скандального закону про освіту і розглянути проект про детінізацію ринку металобрухту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні парламент розгляне розблокування підписання бюджету-2019.

Також на вчорашній погоджувальній раді спікер Андрій Парубій заявив, що парламент у четвер може розглянути питання про розірвання договору про дружбу з РФ.

 

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Теми: Засідання Ради
Новини України законопроектВерховна Радааграрная политика
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