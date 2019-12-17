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Рада сьогодні розгляне питання остаточного скасування недоторканності нардепів

Новини » Політика     17.12.2019 - 08:34
Рада сьогодні розгляне питання остаточного скасування недоторканності нардепів
Фото: парламент (Віталій Носач/РБК-Україна)

Проект закону буде розглянутий у другому читанні

Верховна рада України у вівторок, 17 грудня, розгляне питання остаточного скасування недоторканності народних депутатів. Про це йдеться в порядку денному парламенту.

Так, проект закону "Про внесення змін до статті 80 Конституції України щодо недоторканності народних депутатів України" буде розглянуто у другому читанні з пропозиціями президента України.

Раніше заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Галина Янченко повідомила, що профільний комітет рекомендував Верховній раді остаточно скасувати недоторканність нардепів.

Нагадаємо, на початку грудня Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2237, за документ проголосували 253 нардепа.

Проектом пропонується внести зміни до Кримінального процесуального кодексу, якими виключити норми про депутатську недоторканність, при цьому передбачити особливості початку досудового розслідування проти нардепа, затримання, обрання щодо нього запобіжного заходу, проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій щодо народного депутата

Також РБК-Україна писало, що Конституційний суд України визнав конституційним скорочення кількості народних депутатів Верховної ради з 450 до 300.

КСУ визнав конституційним скорочення депутатів Верховної ради Раді рекомендують остаточно скасувати недоторканність нардепів
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