Рада сьогодні розгляне спрощення розслідування окремих злочинів

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент сьогодні розгляне питання ратифікації

Верховна рада України на пленарному засіданні 21 листопада розгляне зміни в деякі законодавчі акти відносно спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Також сьогодні нардепи планують розглянути зміни щодо реєстрації шлюбу жителів тимчасово окупованої території, а також зміни до деяких законодавчих актів щодо доступу адвоката до підозрюваного.

Крім того, парламент може ратифікувати протокол про внесення змін до угоди з Туреччиною і Британією про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи відмовилися зняти недоторканність зі Станіслава Березкіна. Слідство підозрює його в розкраданні і відмиванні коштів державного банку.

Відзначимо, напередодні співголову фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка і народного депутат Сергія Льовочкіна виключили з фракції у Верховній раді. Це сталося після приєднання Бойка до "Опозиційної платформі - За життя".