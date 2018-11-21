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Рада сьогодні розгляне спрощення розслідування окремих злочинів

Новини » Політика    21.11.2018 - 09:41
Рада сьогодні розгляне спрощення розслідування окремих злочинів
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

Парламент сьогодні розгляне питання ратифікації

Верховна рада України на пленарному засіданні 21 листопада розгляне зміни в деякі законодавчі акти відносно спрощення досудового розслідування окремих категорій кримінальних злочинів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Також сьогодні нардепи планують розглянути зміни щодо реєстрації шлюбу жителів тимчасово окупованої території, а також зміни до деяких законодавчих актів щодо доступу адвоката до підозрюваного.

Крім того, парламент може ратифікувати протокол про внесення змін до угоди з Туреччиною і Британією про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що нардепи відмовилися зняти недоторканність зі Станіслава Березкіна. Слідство підозрює його в розкраданні і відмиванні коштів державного банку.

Відзначимо, напередодні співголову фракції "Опозиційного блоку" Юрія Бойка і народного депутат Сергія Льовочкіна виключили з фракції у Верховній раді. Це сталося після приєднання Бойка до "Опозиційної платформі - За життя".

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Теми: Засідання Ради
Новини України розслідуванняВерховна Рада
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