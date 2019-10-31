Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с Дубневича

Фото: Ярослав Дубневич (wikimedia.org)

Рада сегодня рассмотрит предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа

Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с депутата 8-го созыва Ярослава Дубневича. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Сегодня в 10:00 нардепы рассмотрят "предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича".

Отметим, вчера Регламентный комитет направил представление на депутата 8-го созыва Ярослава Дубневича на рассмотрение Верховной раде.

Отметим, что санкция статьи, по которой народного депутата 8-го созыва Ярослава Дубневича могут привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет лишения свободы.

По мнению процессуального руководителя САП, доказательства которые были указаны, являются достаточными для сообщения Дубневичу о подозрении.

Кроме того, генеральная прокуратура готова сообщить о подозрении народному депутату Ярославу Дубневичу по делу о выводе из активов "Укрзализныци" 93 млн грн.

РБК-Украина сообщало, что ГПУ готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Один из эпизодов касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци".