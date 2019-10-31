ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с Дубневича

Новости » Политика     31.10.2019 - 09:06
Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с Дубневича
Фото: Ярослав Дубневич (wikimedia.org)

Рада сегодня рассмотрит предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности нардепа

Рада сегодня рассмотрит снятие неприкосновенности с депутата 8-го созыва Ярослава Дубневича. Об этом говорится в повестке дня парламента.

Сегодня в 10:00 нардепы рассмотрят "предоставление согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Ярослава Дубневича".

Отметим, вчера Регламентный комитет направил представление на депутата 8-го созыва Ярослава Дубневича на рассмотрение Верховной раде.

Отметим, что санкция статьи, по которой народного депутата 8-го созыва Ярослава Дубневича могут привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет лишения свободы.

По мнению процессуального руководителя САП, доказательства которые были указаны, являются достаточными для сообщения Дубневичу о подозрении.

Кроме того, генеральная прокуратура готова сообщить о подозрении народному депутату Ярославу Дубневичу по делу о выводе из активов "Укрзализныци" 93 млн грн.

РБК-Украина сообщало, что ГПУ готовит народному депутату Ярославу Дубневичу сообщение о подозрении в двух эпизодах. Один из эпизодов касается коррупционных схем в рамках закупок для предприятия "Укрзализныци".

Регламентный комитет направил представление на Дубневича на рассмотрение Рады Дубневичу грозит до 12 лет лишения свободы, - генпрокурор
Новости Украины ДубневичВерховная Раданеприкосновенность
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь