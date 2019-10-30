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Дубневичу грозит до 12 лет лишения свободы - генпрокурор

Новости » Политика    30.10.2019 - 18:00
Дубневичу грозит до 12 лет лишения свободы - генпрокурор
Фото: Руслан Рябошапка (РБК-Украина)

Бывший нардеп обвиняется в отмывании денег при помощи коррупционных схем

Санкция статьи, по которой народного депутата 8-го созыва Ярослава Дубневича могут привлечь к уголовной ответственности, предусматривает до 12 лет лишения свободы. Об этом сообщил генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что экс-нардеп обвиняется в отмывании денег при помощи коррупционных схем.

"Дубневич, будучи руководителем транспортного комитета, организовал схему, по которой была организована закупка стрелочных переходов между двумя государственными предприятиями с участием двух фирм-прокладок, в результате чего государство потеряло 93 млн гривен. Это связано с растратой государственных средств и отмыванием этих денег... Все зависит от многих обстоятельств, но максимальная санкция наказания - 12 лет, кажется", - заявил Рябошапка.

По его словам, если комитет поддержит представление ГПУ о снятии неприкосновенности, Рада сможет рассмотреть его в сессионном зале уже 31 октября.

"Парламент может рассмотреть завтра. Если будет включено в повестку дня, очевидно, что завтра этот вопрос будет рассмотрен. Относительно того, может ли быть задержание собственно в парламенте, в сессионном зале.. Это возможно, но я не сторонник такого. Будем настаивать, чтобы парламент дал согласие на задержание и применение меры пресечения в виде заключения под стражу", - добавил он.

Ранее сообщалось, что по мнению процессуального руководителя САП, доказательства которые были указаны, являются достаточными для сообщения Дубневичу о подозрении.

Напомним, ранее экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян предоставил Генеральной прокуратуре свидетельство о влиянии Дубневича на деятельность "Укрзализныци". Омелян выступает по делу в качестве свидетеля.

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