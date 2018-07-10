Рада сегодня рассмотрит ряд законопроектов относительно АПК

В частности, нардепы рассмотрят закон об информации для потребителей о пищевых продуктах

Верховная рада Украины (ВРУ) сегодня, 10 июля, в ходе заседания планирует рассмотреть ряд законопроектов, которые касаются аграрной политики Украины. Об этом свидетельствует повестка дня заседания, опубликована на сайте парламента.

Так, нардепы рассмотрят в первом чтении проект закона об информации для потребителей о пищевых продуктах, проект закона о внесении изменений в Земельный кодекс Украины по противодействию рейдерству, а также проект закона об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития.

Также планируется рассмотреть во втором чтении проект закона о внесении изменений относительно усиления социальной защиты отдельных категорий лиц из числа жертв нацистских преследований и политических репрессий, проект закона о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования создания и деятельности семейных фермерских хозяйств.

Кроме того, Рада рассмотрит проект закона о внесении изменения по решению некоторых вопросов задолженности предприятий оборонно-промышленного комплекса "Укроборонпром" перед Российской Федерацией (РФ) и обеспечения их стабильного развития и ряд других законопроектов.

Напомним, ранее сообщалось, что комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №8171 "Об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития".

Также сообщалось, что комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует парламенту принять за основу законопроект № 6527-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно становления и развития сельскохозяйственной кооперации и ее государственной поддержки" (доработанный).