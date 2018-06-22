Комитет рекомендует Раде принять законопроект о господдержке с/х кооперации

Законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект № 6527-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно становления и развития сельскохозяйственной кооперации и ее государственной поддержки" (доработанный). Об этом сообщает информационное управление ВР.

Так, комитет на своем заседании 21 июня рассмотрел проект закона № 6527 "О сельскохозяйственной кооперации" и законопроект № 6527-1, доработанный. Отмечается, что доработанный законопроект был подготовлен комитетом на основе законопроекта №6527.

"По результатам обсуждения комитет решил внести на рассмотрение Верховной рады Украины доработанный в комитете проект закона Украины о сельскохозяйственной кооперации и рекомендовать Верховной раде Украины указанный законопроект принять за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине по итогам января-марта 2018 года инвестиции в сельское хозяйство, охоту и предоставление связанных с ними услуг составили 10521,7 млн гривен.