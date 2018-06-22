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Комитет рекомендует Раде принять законопроект о господдержке с/х кооперации

НовостиАПК    22.06.2018 - 20:31
Фото: парламент (РБК-Украина)
Фото: парламент (РБК-Украина)

Законопроект рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект № 6527-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно становления и развития сельскохозяйственной кооперации и ее государственной поддержки" (доработанный). Об этом сообщает информационное управление ВР.

Так, комитет на своем заседании 21 июня рассмотрел проект закона № 6527 "О сельскохозяйственной кооперации" и законопроект № 6527-1, доработанный. Отмечается, что доработанный законопроект был подготовлен комитетом на основе законопроекта №6527.

"По результатам обсуждения комитет решил внести на рассмотрение Верховной рады Украины доработанный в комитете проект закона Украины о сельскохозяйственной кооперации и рекомендовать Верховной раде Украины указанный законопроект принять за основу", - говорится в сообщении.

Напомним, в Украине по итогам января-марта 2018 года инвестиции в сельское хозяйство, охоту и предоставление связанных с ними услуг составили 10521,7 млн гривен.

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Теги публикации: сельское хозяйство, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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