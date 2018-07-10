Рада сьогодні розгляне низку законопроектів щодо АПК

Зокрема, нардепи розглянуть закон про інформацію для споживачів про харчові продукти

Верховна рада України (ВР) сьогодні, 10 липня, в ході засідання планує розглянути низку законопроектів, які стосуються аграрної політики України. Про це свідчить порядок денний засідання, опублікована на сайті парламенту.

Так, нардепи розглянуть у першому читанні проект закону про інформації для споживачів про харчові продукти, проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України щодо протидії рейдерству, а також проект закону про основні засади державної аграрної політики і державної політики сільського розвитку.

Також планується розглянути у другому читанні проект закону про внесення змін щодо посилення соціального захисту окремих категорій осіб з числа жертв нацистських переслідувань та політичних репресій, проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання створення та діяльності сімейних фермерських господарств.

Окрім того, Рада розгляне проект закону про внесення зміни вирішення деяких питань заборгованості підприємств оборонно-промислового комплексу "Укроборонпром" перед Російською Федерацією (РФ) та забезпечення їх стабільного розвитку і ряд інших законопроектів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує Верховній раді прийняти за основу законопроект №8171 "Про засади державної аграрної політики і державної політики сільського розвитку".

Також повідомлялося, що комітет з питань аграрної політики та земельних відносин рекомендує парламенту прийняти за основу законопроект № 6527-1 "Про внесення змін у деякі законодавчі акти України щодо становлення і розвитку сільськогосподарської кооперації та її державної підтримки" (доопрацьований).