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Комитет рекомендует ВР определить основные принципы развития аграрной госполитики

НовостиПолитика    25.06.2018 - 11:42
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)
Фото: заседание комитета (rada.gov.ua)

Проект закона рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №8171 "Об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития". Об этом сообщает информационное управление ВР.

Основной целью этого законопроекта является создание законодательной основы для закрепления основных принципов реализации эффективной государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития. Положениями проекта предлагается определить основные принципы и приоритеты развития государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития в Украине с целью обеспечения стабильного развития агропромышленного комплекса и устойчивого сельского развития, доступа субъектов всех форм хозяйствования в агропромышленных рынков.

"По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде Украины принять проект закона Украины об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития (№ 8171) за основу с учетом высказанных предложений", - сказано в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует парламенту принять за основу законопроект № 6527-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно становления и развития сельскохозяйственной кооперации и ее государственной поддержки" (доработанный).

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Теги публикации: Агропромышленный комплекс, комитет, Верховная Рада  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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