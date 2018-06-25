Комитет рекомендует ВР определить основные принципы развития аграрной госполитики

Проект закона рекомендуется принять за основу

Комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует Верховной раде принять за основу законопроект №8171 "Об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития". Об этом сообщает информационное управление ВР.

Основной целью этого законопроекта является создание законодательной основы для закрепления основных принципов реализации эффективной государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития. Положениями проекта предлагается определить основные принципы и приоритеты развития государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития в Украине с целью обеспечения стабильного развития агропромышленного комплекса и устойчивого сельского развития, доступа субъектов всех форм хозяйствования в агропромышленных рынков.

"По результатам обсуждения комитет принял решение рекомендовать Верховной раде Украины принять проект закона Украины об основах государственной аграрной политики и государственной политики сельского развития (№ 8171) за основу с учетом высказанных предложений", - сказано в сообщении.

Напомним, комитет по вопросам аграрной политики и земельных отношений рекомендует парламенту принять за основу законопроект № 6527-1 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно становления и развития сельскохозяйственной кооперации и ее государственной поддержки" (доработанный).