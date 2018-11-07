Рада сьогодні розгляне проект про первинну медичну допомогу

Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

На сьогодні також заплановано низку ратифікацій

Верховна рада України на пленарному засіданні 7 листопада розгляне проект про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Також планується розглянути зміни до закону про вищу освіту і деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист, а також зміни до Кримінального кодексу щодо звільнення судді від кримінальної відповідальності.

Крім того, в порядку денному значаться ратифікації протоколів з Туреччиною і Великобританією про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада прийняла за основу закон про гуманітарне розмінування на Донбасі. Зазначимо, документ пропонує створити Центр протимінних операцій.

Також на засіданні 6 листопада парламент створив тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Комісію очолив позафракційний нардеп Борислав Береза. До її складу увійшли представники всіх парламентських фракцій.