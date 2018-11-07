ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Рада сьогодні розгляне проект про первинну медичну допомогу

Новини » Політика    07.11.2018 - 08:41
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Фото: Верховна рада (РБК-Україна)

На сьогодні також заплановано низку ратифікацій

Верховна рада України на пленарному засіданні 7 листопада розгляне проект про первинну медичну допомогу на засадах сімейної медицини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформацію на сайті парламенту.

Також планується розглянути зміни до закону про вищу освіту і деяких законодавчих актів України щодо забезпечення доступу захисника до особи, яка має право на захист, а також зміни до Кримінального кодексу щодо звільнення судді від кримінальної відповідальності.

Крім того, в порядку денному значаться ратифікації протоколів з Туреччиною і Великобританією про уникнення подвійного оподаткування та попередження податкових ухилень стосовно податків на доходи і майно.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Верховна рада прийняла за основу закон про гуманітарне розмінування на Донбасі. Зазначимо, документ пропонує створити Центр протимінних операцій.

Також на засіданні 6 листопада парламент створив тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Комісію очолив позафракційний нардеп Борислав Береза. До її складу увійшли представники всіх парламентських фракцій.

 

Гра на публіку: навіщо генпрокурор Юрій Луценко просив депутатів його звільнити
Новини України ратификациямедицинаВерховна Рада
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся