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Рада сьогодні розгляне перезапуск ДБР

Новини » Політика     15.11.2019 - 09:29
Рада сьогодні розгляне перезапуск ДБР
Фото: Рада (РБК-Україна)

Також депутати розглянуть у другому читанні законопроект про Бюро фінансових розслідувань

Верховна рада сьогодні розгляне законопроекти щодо Державного бюро розслідувань (ДБР), Податкового кодексу, недоторканності депутатів. Про це йдеться у порядку денному Ради.

Також депутати розглянуть у другому читанні законопроект про Бюро фінансових розслідувань.

Зокрема, у порядку денному парламенту проект постанови про внесення змін до постанови "Про обрання голів, перших заступників, заступників голів, секретарів, членів комітетів Верховної Ради України дев'ятого скликання".

Нагадаємо, Комітет рекомендував Верховній Раді прийняти закон президента України Володимира Зеленського про перезапуск Державного бюро розслідувань у другому читанні та в цілому.

Раніше Верховна рада України схвалила за основу в першому читанні законопроект №2116 президента Володимира Зеленського про зміни в закон "Про Державне бюро розслідувань".

Законопроект пропонує визначити правовий статус Державного бюро розслідувань - ДБР стає державним правоохоронним органом, на який покладаються завдання щодо попередження, виявлення, припинення, розкриття та розслідування злочинів, віднесених до його компетенції.

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