Парламенту предлагают внести изменения в состав Совета НБУ

Фото: НБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде зарегистрирован соответствующий проект постановления

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления №2400 "Об изменении в составе Совета Национального банка Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

"В соответствии с пунктом 19 части первой статьи 85 Конституции Украины и статьи 10 закона "О Национальном банке Украины" Верховная рада Украины постановляет назначить членом Совета Национального банка Украины Шапрана Виталия Сергеевича сроком до 7 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Совет Нацбанка на заседании 22 октября 2019 года решил продлить полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина до очередных выборов. Так, согласно закону Украины "О Национальном банке" глава совета избирается сроком на три года, и полномочия действующего главы совета должны были закончиться 26 октября 2019-го.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины 3 сентября уволила Тимофея Милованова с поста заместителя главы Совета Национального банка Украины, его увольнение поддержали 320 депутатов Рады.

Отметим, парламент уволил Милованова в связи с его назначением в новый Кабинет министров.