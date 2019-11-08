ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Парламенту предлагают внести изменения в состав Совета НБУ

Новости » Политика     08.11.2019 - 14:44
Парламенту предлагают внести изменения в состав Совета НБУ
Фото: НБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

В Раде зарегистрирован соответствующий проект постановления

В Верховной раде зарегистрирован проект постановления №2400 "Об изменении в составе Совета Национального банка Украины". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт парламента.

Последний этап прохождения документа - обрабатывается в комитете.

"В соответствии с пунктом 19 части первой статьи 85 Конституции Украины и статьи 10 закона "О Национальном банке Украины" Верховная рада Украины постановляет назначить членом Совета Национального банка Украины Шапрана Виталия Сергеевича сроком до 7 июля 2021 года", - говорится в сообщении.

Напомним, Совет Нацбанка на заседании 22 октября 2019 года решил продлить полномочия главы Совета НБУ Богдана Данилишина до очередных выборов. Так, согласно закону Украины "О Национальном банке" глава совета избирается сроком на три года, и полномочия действующего главы совета должны были закончиться 26 октября 2019-го.

Как писало РБК-Украина, Верховная рада Украины 3 сентября уволила Тимофея Милованова с поста заместителя главы Совета Национального банка Украины, его увольнение поддержали 320 депутатов Рады.

Отметим, парламент уволил Милованова в связи с его назначением в новый Кабинет министров.

В Раде не увидели признаков коррупции в двух законопроектах о земельной реформе Комитет Рады признал коррупционными два законопроекта о референдуме
Новости Украины Верховная РадаСовет НБУ
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь