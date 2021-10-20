Рада сегодня рассмотрит госбюджет-2022: что еще в повестке дня нардепов

Народные депутаты Украины сегодня рассмотрят проект закона о государственном бюджете на 2022 год. Законопроект рассмотрят в первом чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на повестку дня Рады .

Рада рассмотрит законопроект 6000 о государственном буджет на 2022 год, а также законопроект 6062 относительно изменений в Бюджетный кодекс.

Что еще в повестке дня нардепов: