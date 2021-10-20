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Рада сьогодні розгляне держбюджет-2022: що ще в порядку денному нардепів

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Київ, Середа 20 жовтня 2021 08:47
Рада сьогодні розгляне держбюджет-2022: що ще в порядку денному нардепів Фото: Рада розгляне держбюджет-2022 (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Народні депутати України сьогодні розглянуть проект закону про державний бюджет на 2022 рік. Законопроект розглянуть у першому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на порядок денний Ради.

Рада розгляне законопроект 6000 про державний буджет на 2022 рік, а також законопроект 6062 щодо змін в Бюджетний кодекс.

Що ще в порядку денному нардепів:

  • законопроект щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (5230),
  • законопроект про щодо визначення системи ціноутворення в будівництві автомобільних доріг загального користування (2234),
  • законопроект щодо встановлення святкового дня - День української державності (5864),
  • законопроект щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (5630),
  • законопроект щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (6121),
  • законопроект щодо забезпечення поетапного впровадження Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи (5433).
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